İçişleri: 'Eren' operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, 'Eren' operasyonları kapsamında Bitlis, Bingöl, Mardin ve Hakkari'de çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Eren' operasyonları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nca Bitlis Sehi Ormanı, Bingöl'ün Sağgöze ilçesi kırsalı, Mardin'in Ömeryan bölgesinde teröristlerin barındığı belirlenen alanda ve Hakkari Kepre Yaylası'nda çalışma yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 1 lav silahı, 2 ağır makineli tüfek, 4 keskin nişancı tüfeği, 30 piyade tüfeği, 5 el bombası, 8 dürbün, 21 bin 200 fişek ile çeşitli miktarda giyim, gıda, inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirildi.