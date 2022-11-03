CHP'li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi

Dönemin CHP'li Yalova Belediyesi'nde 'yolsuzluk ve zimmete para geçirme' davasının 9.duruşması, geçtiğimiz hafta görüldü.Davanın 9.duruşmasına CHP'li Ali Mahir Başarır, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Mahmut Tanal ve Gamze Akkuş Ilgezdi katıldı.Mahkeme heyetinin tek yargılanma talebini reddetmesi sonrası CHP'li yöneticiler ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti.2.Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanan CHP'li grup, heyetin üzerine yürüyerek salonu terk etti.Yoğun tepkilerin geldiği CHP heyetinin videoları tekrar gündem oldu.CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, hakimlerin üzerine yürümeden önce kaydın başlamasını beklediği anlar dikkat çekti.CHP'li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını beklediKamera kayda girdikten sonra hakimlerin üzerine yürüdüBir müddet kaydın başlamasını bekleyen Ali Mahir Başarır, kameraların kayda girmesinin ardından 'Diyecek laf yok, çıkalım buradan.' dedikten sonra hakimlerin üzerine yürüdü.O anlar ise kameralara anbean yansıdı.