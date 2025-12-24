Terörsüz Türkiye Komisyonu Toplandı!

Terörsüz Türkiye süreci tüm hızıyla devam ediyor.Bu kapsamda da Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve hazırlanan raporlar, Meclis'e sunuldu.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.Meclis çatısı altında Terörsüz Türkiye için çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 'müşterek rapor' gündemiyle 20. kez toplandı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği toplantıda, raporun hazırlanış süreci ele alındı.'Süreçte ortak rapor aşamasına geldik' diyen Kurtulmuş, nihai süre için ek sürenin gerekli olduğunu vurguladı.Meclis Başkanı 'Raporun tamamlanabilmesi için ilave bir süreye ihtiyaç olacak.' dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, verimli ve uyumlu bir çalışma yaptıklarını belirtip komisyonun görev süresinin uzatılabileceğini ifade etmişti.31 Aralık'ta çalışma süresi sona erecek olan komisyonun birkaç ay daha uzatılması gündemde.