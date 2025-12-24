  • USD: 42,74 - 42,82
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Yalanladı!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında “Karadeniz’de Türkiye’ye ait bir ticari geminin vurulduğu” yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirterek, "Görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verdi.

Ekleme: 24.12.2025 - 11:35 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:43 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Sabah
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'DEZENFORMASYON İÇERMEKTEDİR'

'Bazı sosyal medya hesaplarında 'Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu' yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir.

'GÜNCEL BİR OLAYLA İLGİLİ BULUNMAMAKTADIR'

Bahse konu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmi makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur.'