Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Yalanladı!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:'Bazı sosyal medya hesaplarında 'Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu' yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir.Bahse konu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmi makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur.'