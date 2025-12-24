O İşletim Sistemi Kullanıcılarına Kötü Haber!

Microsoft'un Windows 11 işletim sistemi için güvenlik ve kararlılığı artırmak amacıyla yayınladığı aralık ayı güncellemesi, beklenmedik performans sorunlarını beraberinde getirdi.Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra bilgisayarlarının eskisinden çok daha yavaş çalıştığını ve takılmalar yaşadığını rapor etmeye başladı.Sorunun kaynağının, Windows 11 24H2 ve 25H2 sürümlerine dağıtılan KB5072033 kodlu kümülatif güncelleme ile yapılan sessiz bir değişiklik olduğu tespit edildi.Microsoft Store uygulamalarını yöneten AppX Dağıtım Hizmeti'nin (AppXSVC) 'Manuel' moddan 'Otomatik' başlatma moduna alınması, sistemin arka planda sürekli yorulmasına yol açtı.Yapılan bu değişiklik sonucunda hizmetin sürekli aktif kalması veya tekrar tekrar başlaması, CPU, bellek ve disk kullanımında gözle görülür bir artışa neden oldu.Özellikle kurumsal BT ekipleri, izleme araçlarının bu düzensiz çalışma nedeniyle sürekli çökme uyarısı vermesinden ve düşük donanımlı sistemlerin kullanılamaz hale gelmesinden şikayetçi.Konuyla ilgili bir destek belgesi yayınlayan Microsoft, otomatik başlatma ayarının belirli senaryolarda güvenilirliği artırmak için yapıldığını kabul etti.Şirket, kullanıcıların performansı artırmak amacıyla bu hizmeti devre dışı bırakmamaları gerektiğini, aksi takdirde uygulama güncellemelerinin bozulabileceğini belirtti.