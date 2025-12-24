Google trafiğinde sert düşüş! İki yılda yarıdan fazla geriledi

Dijital medya analizi yapan NewzDash verilerine göre, Google'ın arama motoru (Web Search) üzerinden haber sitelerine gönderdiği trafik toplam trafik içindeki payını iki yılda 25 puan azalttı. 2023'te bu oran %51'in üzerindeyken, son ölçümlerde yaklaşık %27'ye kadar geriledi.Buna karşın, haber sitelerinin trafiğinin büyük bir kısmı artık Google Discover (Keşfet) üzerinden geliyor. Keşfet'in payı yaklaşık iki yıl önce %37 civarındayken bugün yaklaşık %67.5'e yükseldi. Bu durum, haber sitelerinin arama trafiğine alternatif olarak Discover'a daha fazla bağımlı hale geldiğini gösteriyor.Neden bu kadar önemli?Google Arama'dan gelen trafik, uzun yıllar boyunca haber siteleri için ana ziyaret kaynağı oldu. Arama üzerinden gelen trafik, hem reklam gelirleri hem de okur etkileşimi açısından sitelerin finansal sürdürülebilirliğini doğrudan etkiliyor. Bu trafik payında yaşanan düşüş, haber kuruluşlarının dijital stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığı anlamına geliyor.Buna ek olarak, Google Discover'dan gelen trafik ise hem değişken hem de öngörülemez olabiliyor; bu da haber siteleri için uzun vadeli planlama açısından risk teşkil ediyor.Uzmanlar, Google'ın algoritma ve ürün stratejilerindeki değişikliklerin bu kaymanın arkasındaki ana faktör olduğunu belirtiyor. Özellikle yapay zekâ ile zenginleştirilmiş sonuçların kullanıcı davranışlarını değiştirdiği ve organik tıklamalarda azalmaya yol açtığına dönük farklı analizler bulunuyor.Google ise resmi açıklamalarında, genel arama trafiğinin sabit kaldığını ve bazı sitelere daha fazla, bazılarına daha az tıklama gittiğini belirterek trafik düşüşü iddialarını reddediyor. Ancak rakamlar Google'ı yalanlıyor.