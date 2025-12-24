Yaşlı adamı darp ettiği görüntüler infial yaramıştı! Pişkin ifadesi ortaya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 17 Aralık tarihinde bir sosyal medya hesabında paylaşılan videoda Büyükçekmece'ye bağlı Güzelce Mahallesi'nde faaliyet yürüten Özel Büyük Marmara Bakımevinde çekilmiş olan 54 saniyelik içerikte bakım evi sahibinin eşi Erol K.'nın bakımevinde konaklayan yaşlı Abdulkadir Taşar isimli şahsı iterek fiziksel şiddet uyguladığı görüntülerin ardından Abdulkadir Taşar'ın 2023 yılında hastaneye kaldırılması ve 2024 yılında da ölmesi üzerine harekete geçti.Bakanlık Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Öte yandan sorumlu müdür Y.K.'nın sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edildi ve idari para cezası da uygulandı. Bakımevinin kapatılması da dahil tüm işlemlerin uygulanacağı da belirtildi.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında huzurevinin faaliyette olduğu dönemde bu ve benzeri çok sayıda olayın olduğu tespit edildi.Erol K. isimli şahsın huzur evinde çalışıp ayrılan personelleri tehdit ettiği de belirlendi. Şüpheli Erol K., soruşturma kapsamında alınan ifadesinde:'Kurumla bir bağım yok. Kurum eşimin üzerine ve ona yardım ediyorum. Abdulkadir Taşar, parkinson, alzheimer duygu durum bozukluğu ve cinsel dürtülerini kontrol edememe hastalıklarına sahip. Kurum çalışanlarına ve bakım merkezinde kalan diğer hastalara şiddet uyguluyor, gece çıplak şekilde başka odaları geziyor. Kriz geçirerek kafasını duvarlara vuruyor ve olay günü de kriz geçirerek kafasını duvarlara vurdu. Hastayı sakinleştirmek için oturma alanına götürdüm. Eldiveni şahsın kendi dışkısı ve idrarı ile oynadığı için taktım. Ona şiddet uygulamadım. Sakinleştirmek istedim. 4 Eylül 2024 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı ve doğal yollardan vefat etti. Videoları kendisinin çektirdi' dedi.Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin 1 DVD incelenmesi yönünde talimatların verildiği ancak DVD'nin bozuk olduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Erol K., tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.