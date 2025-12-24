İsrail basını itiraf etti! İsrail'in en büyük stratejik tehdidi Türkiye

İsrail merkezli The Jerusalem Post, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in karşı karşıya olduğu tehditlerin yedi cepheyle sınırlı olmadığına vurgu yaparak, Türkiye'nin adım adım şekillenen ve birçok açıdan daha tehlikeli sekizinci bir cephe olarak ortaya çıktığını ifade etti.The Jerusalem Post'un analizine göre, Türkiye'nin İsrail'e, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ve Yunanistan'a yönelik diplomatik hamleleri ve Ankara'nın bölgesel iddiaları, İsrail açısından yeni ve daha karmaşık bir güvenlik riskine işaret ediyor.Habere göre İsrail'in Türkiye kaynaklı tehdidin büyüklüğünün farkında olduğu ve iki ülke arasında doğrudan bir askerî çatışma ihtimalinin şimdilik düşük olduğu ancak böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak tablonun son derece kaygı verici olacağı vurgulandı.Analize göre Türkiye'nin büyük ve nitelikli donanmasının olası bir kriz durumunda İsrail'e yönelik deniz ablukası oluşturabilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edilerek bu durumun İsrail'in İran'a karşı operasyonel üstünlüğü için kritik önemde olan güney Suriye hava sahasında Türkiye ile sınırlı bir askerî çatışma riskini de beraberinde getirdiği belirtildi.Haberde, Türkiye'nin bölgedeki hamlelerinin İsrail için büyük bir tehdit olarak görüldüğü ve bu durumun İsrail'i Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile stratejik iş birliğine ittiği ifade edildi.İsrailli gazetenin analizine göre, potansiyel Türkiye tehdidi, İsrail'in karşı karşıya olduğu en önemli stratejik riskler olarak öne çıkıyor.Bu durum, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yeni bir askerî tırmanıştan kaçınmasının temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.