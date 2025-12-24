Mahkemeden App Store Kararı!

Texas eyaletinde App Store'da yaş doğrulama zorunluluğu getiren yasa, yürürlüğe girmeden birkaç gün önce mahkeme tarafından engellendi. Federal Yargıç Robert Pitman, Texas App Store Accountability Act (SB 2420) olarak bilinen yasanın uygulanmasına geçici men kararı verdi.SB 2420 yasası, App Store gibi platformların kullanıcıların yaşını doğrulamasını zorunlu kılıyordu. Yasaya göre Apple, kullanıcılar uygulama indirmeden veya ücretli uygulama içi içeriklere erişmeden önce yaş kontrolü yapmak zorundaydı. Geçtiğimiz ay Apple, geliştiricilerin bu yasaya uyum sağlaması için birden fazla API ve sandbox aracı yayınlamıştı.Yargıç Pitman kararında, çocukları cihazlarında daha iyi koruma çabalarının önemini kabul etmesine rağmen SB 2420'nin muhtemelen anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Kararda yasanın, her kitapçının kapıda her müşterinin yaşını doğrulamasını ve reşit olmayanlar için kitap satın alırken ebeveyn iznini gerektiren bir yasaya benzediği ifade edildi. Mahkeme, yasanın Birinci Anayasa Değişikliği'ni ihlal etme olasılığı bulunduğunu vurguladı.Bu karar, Amazon, Apple ve Google gibi şirketlerin üye olduğu Computer & Communications Industry Association tarafından açılan davanın sonucunda geldi. Apple'ın küresel gizlilik başkanı Hilary Ware daha önce gönderdiği bir mektupta, SB 2420'ye karşı çıkarak milyonlarca insanın kişisel bilgilerini paylaşmasını gerektirmeyen daha iyi önerilerin olduğunu belirtmişti.Tim Cook'un bu ay başında Washington'da House Committee on Energy and Commerce üyeleriyle bir araya gelerek Apple'ın gizlilik endişelerini görüştüğü biliniyor. Apple'ın yaş güvencesi özelliği, ebeveynlerin çocuklarının yaş aralığını uygulama geliştiricileriyle paylaşmasına izin verirken doğum tarihi veya kimlik belgesi gibi hassas bilgileri paylaşmayı gerektirmiyor.Bugünkü men kararına rağmen SB 2420 tamamen ortadan kalkmış sayılmaz. Texas dava sürecinde yasayı uygulayamayacak ancak muhtemelen karara itiraz edecek ve süreç Fifth Circuit Court of Appeals'a taşınabilecek. Apple bu kararın ardından daha önce duyurduğu uygulama planlarını duraklatacağını ve devam eden yasal süreci izleyeceğini açıkladı.Şirket ayrıca Declared Age Range API, PermissionKit altındaki Significant Change API, StoreKit'teki yeni yaş derecelendirme özelliği ve App Store Server Notifications gibi araçların 2026'da Utah ve Louisiana'da yürürlüğe girecek yasalardaki yükümlülükleri yerine getirmede geliştiricilere yardımcı olabileceğini belirtti. Declared Age Range API'nin iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 veya sonraki sürümlerdeki kullanıcılar için dünya çapında kullanılabilir olmaya devam edeceği de açıklandı.Bu karar Apple için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Şirketin Utah ve Louisiana'daki benzer yasalara ve Kongre'de görüşülmekte olan federal versiyona karşı argümanlarını güçlendiriyor. Yaş doğrulama yasaları konusundaki tartışmaların gelecekte de devam etmesi bekleniyor.