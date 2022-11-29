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İsveç PKK'ya yönelik adımlarını hızlandırdı! Terör yasası yazdan önce uygulanacak!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yılbaşında yürürlüğe girecek yeni terör yasasının uygulamasına yazdan önce başlayacaklarını söyledi. Kristersson, "İsveç, Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor." diye konuştu.

İsveç PKK'ya yönelik adımlarını hızlandırdı! Terör yasası yazdan önce uygulanacak!
Ekleme: 29.11.2022 - 23:21 Güncelleme: 29.11.2022 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
İsveç PKK'ya yönelik adımlarını hızlandırdı! Terör yasası yazdan önce uygulanacak!
Başbakan Kristersson, ülkesinin haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra kapsamında Stockholm'de gerçekleştirilen ikinci ortak mekanizma toplantısını değerlendirdi.

Toplantının verimli geçtiğini aktaran Kristersson, 'Türk tarafı açıkça ilk defa memnuniyetlerini dile getirdi.' dedi.

Terör yasası yazdan önce uygulanacak
Kristersson, yeni terör yasasına değinerek, 'Bu yılın başında çıkacak ve terör örgütlerine katılmayı engelleyen terör yasasının uygulaması yazdan önce başlayacak. İsveç, Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor.' diye konuştu.

Türkiye'nin ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Kristersson, bunu Türkiye'nin bileceğini kaydetti.

Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Billström, 'Görüşme oldukça verimli ve güzel geçti.' dedi.
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