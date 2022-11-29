Acil tıp uzmanı saldırıya uğramıştı! Bakan Koca'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uğradığı saldırı sonucu burnu kırılan acil tıp uzmanı Orhan Hagi'ye 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uğradığı saldırı sonucu burnu kırılan acil tıp uzmanı Orhan Hagi'ye 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır" dedi.