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Beyoğlu'nda faciadan dönüldü! Son anda kurtuldu...

İstanbul Beyoğlu'nda freni boşalan kamyonet, bir anda kayarak doğal gaz borusuna çarptı ve devrildi. Kasadan atlayan kişi, peşinden koştuğu aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ekleme: 28.11.2022 - 10:12 Güncelleme: 28.11.2022 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Beyoğlu'nda faciadan dönüldü! Son anda kurtuldu...Olay, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşya boşatıldığı sırada freni boşalan kamyonet, tedbir amaçlı tekerleğinin altına koyulan taşı da aşarak süratli bir şekilde yokuş aşağı ilerlemeye başladı. O sırada aracın kasasında olan bir kişi de kendini dışarıya attıktan sonra kamyonetin arkasından koşmaya başladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hızla ilerleyen kamyonet bir evin bahçesindeki doğal gaz borusuna çarparak devrilirken, arkasından koşan kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay sırasında etrafta kimsenin olmaması muhtemel faciayı önlerken, kamyonetin freninin boşaldığı ve yokuş aşağı ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda faciadan dönüldü! Son anda kurtuldu...

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede aracın kayması ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alırken, patlama ihtimaline ilişkin kamyonetin çarptığı doğal gaz hattı da kesildi. Zarar gören doğal gaz hattı yenilenirken, devrilen kamyonet ise kurtarma vinçleri ve vatandaşların çektiği halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

'YETKİLİLERDEN ACİL BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Bir markette esnaf olduğunu söyleyen Davut Akalay, 'Bu yaklaşık 2 ay içerisindeki ikinci vaka. Diğer vakada bir tane vefat da var ancak biz bunu belediyeye ve muhtara bildirdiğimiz halde herhangi bir çözüm önerisinde bulunmuyorlar. Bu araç bir ev taşıma olayında park edilmiş haldeydi. Daha sonra araç yokuş aşağıya indi, burada birkaç tane vatandaş da vardı, hatta onlar da can havliyle kendilerini zor kurtardılar. Ben o sırada içerideydim, tam dışarı çıktığımda kaçışıyorlardı. Sesi duydum ve çıktığımda gördüm ki buraya çarpmış. Bunun daha kötü sonuçları da olabilirdi, buna yetkililerden bir çözüm istiyoruz. Bu yolun tamamen trafiğe kapatılmasını, diğer yolun ise tek yönlü olmasını talep ediyoruz. Acil buna bir çözüm istiyoruz. Yaklaşık 9 senedir ben buradayım, burada bir sürü vaka oldu ama son 2 ay içerisinde önemli 2 vaka var. Acil bir çözüm istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nda faciadan dönüldü! Son anda kurtuldu...
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