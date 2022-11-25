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Onur Şener cinayetini bardak aydınlattı: Parçalar birleştirilince gerçek ortaya çıktı!

Ankara'da istek şarkı nedeniyle çıkan kavga sonucu öldürülen Onur Şener'in cinayet parçaları bir araya getirilen bardakla ortaya çıktı. O sanıkların DNA'sına rastlandı. İşte davanın detayları....

Ekleme: 25.11.2022 - 13:15 Güncelleme: 25.11.2022 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Onur Şener cinayetini bardak aydınlattı: Parçalar birleştirilince gerçek ortaya çıktı!Cinayet ihbarının ardından ekipler yaptığı çalışmalarda diğer iş yerlerinin de güvenlik kameralarının kadrajına girmediğini belirlerken, olay yerinde çok sayıda cam kırığı bulundu.

Toplanan kırıklar, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil olarak dava dosyasına girdi. Olayda kullanılan üçüncü bardak ise çok küçük parçalara ayrıldığı için bütün haline getirilemedi. Bir araya getirilen parçaların, kavga sırasında tarafları ayırdığını iddia eden sanıklar Ali G. ve Semih S. tarafından kullanılan bardaklara ait olduğu tespit edildi.

Onur Şener cinayetini bardak aydınlattı: Parçalar birleştirilince gerçek ortaya çıktı!

Birleştirilen parçalardan ortaya çıkarılan iki bardakta sanıklar Ali G. ve Semih S'nin parmak izleri ile Onur Şener'in DNA'sı bulundu. Beyanında Şener'in baş ve boyun bölgesine vurduğunu kabul eden sanıklardan İlker K'nin kullandığı bardak ise darbenin etkisiyle küçük parçalara bölündüğü için aynı işleme tabi tutulmadı. Bu tespitin ardından Savcı Şahin Kaplan'ın hazırladığı iddianamede, İlker K. ile Onur Şener arasındaki kavgaya müdahil olmadıklarını iddia eden sanıklar Ali G, Semih S, Gözde G. ve Jale E'nin müşterek hareket ettiklerine dikkat çekildi. Şener'in otopsi raporuna göre baş ve boyun bölgesinin farklı yerlerinde çok sayıda kesik olduğu belirtilen iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

Onur Şener cinayetini bardak aydınlattı: Parçalar birleştirilince gerçek ortaya çıktı!

"Şener'in kafasının sol tarafında 5 santimetre düzensiz derin kesi olduğu, İlker'in ikrarıyla bu yaralanmaya kendisinin neden olduğu, Onur'un sağ tarafındaki yaralanmaların da parçalanmış bardaklardan kaynaklandığı, (bir araya getirilen) bardakların birinde Semih ve Ali'ye ait kan örnekleri olduğu, bu haliyle Onur'un sağ tarafındaki yaralanmanın ise Ali ile Semih'ten kaynaklandığı, yine şüpheliler Semih ve Ali'nin cam ile ellerinin kesildiği yerler birlikte düşünüldüğünde bunun maktulü yaralamaları sırasında olduğu ortaya çıkmaktadır. Şüphelilerin her birinin suçun icrasında üstlendiği rol ve katkıyla Onur Şener'in direncini kırdıkları anlaşılmıştır."

Onur Şener cinayetini bardak aydınlattı: Parçalar birleştirilince gerçek ortaya çıktı!














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