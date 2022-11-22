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Esenyurt'ta yağmur nedeniyle caddeler göle döndü

Megakentte beklenen yağış etkili olmaya başladı. Esenyurt'ta da sağanak yağmurun ardından caddeler su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı. Aracı su içinde kalan sürücü, çekici yardımıyla kurtuldu.

Esenyurt'ta yağmur nedeniyle caddeler göle döndü
Ekleme: 22.11.2022 - 09:12 Güncelleme: 22.11.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta yağmur nedeniyle caddeler göle döndü
İstanbul'da yine bir yağmur havada manzara değişmedi...

Gece saatlerinden itibaren etkili olan ve bu sabah saatlerine kadar şiddetini artıran gök gürültülü sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı.

Öte yandan yağışla birlikte cadde ve sokaklar da olumsuz etkilendi.

Araçlar suyun içinde mahsur kaldı
Esenyurt ilçesinde su baskınları yaşanmaya başladı. İlerlemekte güçlük çeken araçlar bir süre sonra suyun içine girerek mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde kalan araçları kurtardı.

Trafiğe kapatıldı
Kurtarılan araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

DHA'nın aktarımına göre; su basan sokaklar belediye ekiplerince şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

Yine aynı manzara
Bölge, daha önce de yağışlı havalarda aynı manzaralarla gündeme gelmişti. Sokaklardaki su taşkınları nedeniyle birçok ev zarar görmüş, vatandaşlar mağdur olmuştu.

'Araç suyun içinde kaldı'
Yoldaki suyun içerisinde otomobili ile mahsur kalan Mustafa Cin, çekici yardımı ile kurtarıldı.

Öekicinin üzerindeki otomobilinden inmeden sokaktan ayrılan Cin, 'Biz suya girdik. Araç suyun içinde kaldı. Ayağımız ıslanmaya başladı. İtfaiyeyi aradık geldi bizi çekti. Burada bekledik, çekici çağırdık, şimdi gidiyoruz. Arabanın içinde az bir su var, ayağımız ıslandı sıkıntı yok. Allah başka keder vermesin, dert vermesin.' dedi.
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