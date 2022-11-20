Abdurrahim Albayrak'ın torunu vefat etti

Galatasaray Kulübü'nün önemli figürlerinden olan Abdurrahim Albayrak'ın torunu İstanbul Şişli'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan aşağı düştü ve ağır yaralandı.İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Bostancı'nın geçmiş yıllarda Galatasaray'da yöneticilik görevinde bulunan Abdurrahim Albayrak'ın torunu olduğu öğrenildi.