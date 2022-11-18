Mersin'de DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddia edilen zanlı yakalandı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağladığı öne sürülen şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde şüpheli H.A'nın, terör örgütüyle iltisaklı kişi ve derneklere para transferinde bulunduğu belirlendi.Zanlılardan M.J'inin de örgüt adına 'finansal ofis' vasıtasıyla farklı bölgelerdeki grup ve kişilere aktarmak üzere fon topladığı saptandı.Adresleri tespit edilen zanlıların yakalanması için şafak vakti, dron destekli ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.Operasyonda şüphelilerden M.J. gözaltına alındı.Adresinde bulunamayan H.A'yı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.