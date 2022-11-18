İzmir'de çocuk sürücünün kullandığı araç takla attı: Bir ölü iki yaralı
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobil direğe çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
E.E'nin (16) kullandığı 35 SGH 45 plakalı otomobil, İstikbal Caddesi'nde takla atarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, E.E. ile otomobilde bulunan O.A. (16) ve B.İ'yi (16) sıkıştıkları yerden çıkardı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan B.İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. O.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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