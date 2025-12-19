CHP’de çöküş derinleşiyor: Arnavutköy’de 2 meclis üyesi ve 150 üye AK Parti’ye geçti

Arnavutköy Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Meclis Üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Mutlu, yaptıkları ortak açıklamayla CHP'den istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldıklarını duyurdu. Açıklamada, kararın uzun bir muhasebe ve vicdani değerlendirme sonucunda alındığı vurgulandı.'KAOS, TEK ADAMCI ANLAYIŞ VE SUÇA SAHİP ÇIKMA ALGISI'İki meclis üyesi, CHP bünyesinde son dönemde yaşanan gelişmelerin kendilerini derinden rahatsız ettiğini belirterek, partide kavga ve kaos ortamının hâkim olduğunu, tek adamcı bir anlayışın benimsendiğini ve yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.Açıklamada, kamuoyunda 'suça sahip çıkıldığı' yönünde güçlü bir algı oluştuğu belirtilerek, bu durumun siyasetin ahlaki zeminiyle bağdaşmadığı kaydedildi.'YALAN VE İFTİRA ÜZERİNE KURULU SİYASET'Nak ve Mutlu, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nı da sert sözlerle eleştirdi. İlçe yönetiminin gerçek dışı iddialar, yalan ve iftiralar üzerinden algı operasyonları yürüttüğü savunulurken, bu yaklaşımın ne Arnavutköy'e ne de demokrasi kültürüne katkı sunduğu vurgulandı.AK PARTİ'Lİ BAŞKANLA HİZMET VURGUSUİstifa eden meclis üyeleri, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun dürüstlüğü ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışını takdir ettiklerini belirterek, ilçeye daha fazla hizmet edebilmek adına AK Parti çatısı altında siyaset yapma kararı aldıklarını açıkladı.MECLİS DENGESİ DEĞİŞTİ: AK PARTİ 22, CHP 11Yaşanan istifaların ardından Arnavutköy Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin üye sayısı 22'ye yükselirken, CHP'nin sandalye sayısı 11'e düştü. Sürecin yalnızca iki meclis üyesiyle sınırlı kalmadığı, yaklaşık 150 CHP üyesinin de partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldığı bildirildi.İMAMOĞLU TARTIŞMASI İSTİFALARIN GEREKÇESİ OLARAK GÖSTERİLDİAK Parti'ye geçen meclis üyeleri ve partililer, kamuoyuna yansıyan ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandığı belirtilen iddianamelerin, CHP yönetimi tarafından sahiplenilmesinin parti tabanında ciddi rahatsızlık yarattığını dile getirdi.Söz konusu yargı süreçlerinin iddia aşamasında olduğu, ancak CHP yönetiminin bu iddialar karşısında sergilediği tutumun, kopuşları hızlandıran temel etkenlerden biri olduğu ifade edildi.