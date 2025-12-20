Elektrikli araç sürücülerini sevindiren haber! e-Devlet'te hayat kolaylaştıran hizmet devrede

Türkiye'deki elektrikli araç ekosistemi için kritik bir adım atıldı. Artık kullanıcıların en büyük ihtiyaçlarından biri olan şarj istasyonu planlaması e-Devlet Kapısı platformu üzerinden yönetilebilecek. Yeni hizmet, elektrikli otomobil sürücülerinin günlük planlamalarını daha kolay bir şekilde yapabilmesini sağlayacak.Yeni sistem, e-Devlet mobil uygulaması içerisinde bulunan Yardımcı Hizmetler menüsü altında 'Şarj İstasyonları' butonu üzerinden kullanıma sunuldu. İlgili ekran aracılığıyla kullanıcılar, bulundukları konuma en yakın şarj istasyonlarını harita üzerinde canlı olarak takip edebiliyor.Şarj soketlerinin o anki doluluk durumu da yine aynı platform üzerinden paylaşılıyor. Bu sayede sürücüler, istasyona gitmeden önce yoğunluk hakkında bilgi sahibi oluyor.İstasyonlarda yer alan ve aracın desteklediği soket tipleri de uygulama üzerinden detaylı şekilde incelenebiliyor. Uygulama arayüzünde AC ve DC şarj seçenekleri farklı kategorilerde listelenirken, kW cinsinden şarj gücü değerleri de kullanıcıya aktarılıyor.e-Devlet Kapısı'nı Play Store veya App Store üzerinden akıllı telefonunuza yükleyip, T.C. Kimlik No ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak, ardından uygulamadaki arama kısmına 'Şarj İstasyonları' yazarak yeni hizmeti kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz yere en yakın istasyonları görebilmek için, e-Devlet'e konum takibi izni vermeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var.