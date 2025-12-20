Zorunlu askerlikte yeni dönem! Bakan Güler'den kritik mesaj

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Aile Yılı" kapsamında, çocuklu ailelerin çocuklarının, istedikleri yerlerde askerlik yapabilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade ederek detayları açıkladı.Milli Savunma Bakanı Güler, Ankara'da Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin sorularını cevapladı.Bakan Güler, 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı. Aile Yılı kapsamında neler yapabileceklerine dair çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Güler, "Bu konuda hazırladığımız birtakım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var." dedi.Güler, "Biz aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarı'nda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık." şeklinde konuştu.Türkiye’de zorunlu askerlik sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla erkek vatandaşlar için anayasal bir yükümlülük olarak uygulanıyor. Mevcut düzenlemeye göre askerlik süresi, erbaş ve erler için 6 ay olarak belirlenirken, yükümlüler isterlerse ek 6 ay daha askerlik yapabiliyor. Sistem kapsamında bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale getirilerek belirlenen ücreti ödeyen yükümlülere kısa süreli temel askerlik eğitimi imkânı sağlanıyor.Zorunlu askerlik sistemi zaman zaman yapılan yasal düzenlemelerle güncelleniyor. Son yıllarda aile yapısı, eğitim durumu ve çalışma hayatı gibi faktörler dikkate alınarak askerlik yer ve sürelerine ilişkin esneklikler gündeme geliyor. Yetkililer, sistemin hem savunma ihtiyaçlarını karşılayacak hem de vatandaşların sosyal ve ekonomik koşullarını gözeten bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.