CHP'de peş peşe istifa depremi! 100'den fazla kişi...

Son zamanlarda peş peşe istifalar ile gündem olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni istifalar yaşandı. İstanbul Arnavutköy Belediyesi'nde 100'den fazla CHP'li ve 2 meclis üyesi partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.CHP'li belediye meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman, yaptıkları ortak basın açıklamasında AK Parti'ye katılmak için İlçe Başkanlığı'na giderek başvuru yapacaklarını söyledi.İstifasını duyuran Mutlu Nak ve Ercan Duman 'son dönemde parti içinde yaşanan parti ve kaos ortamından, tek adamcı anlayıştan, yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin iddianamelerin itibarsızlaştırmasından ve suça sahip çıkıldığı yönünde oluşan algıdan sıkıldıklarını ve CHP'de bulunmak istemediklerini' söyledi.Siyasetin çatışma ve güç mücadelesi ile değil, hizmeti şeffaflık ve millet iradesine saygı ile yürütülmesi gerektiğine inandıklarını belirten iki isim, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile yola devam etmek istediklerini belirtti.Ercan Duman ve Mutlu Nak, ortak açıklamalarında “Bundan sonraki süreçte Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy'ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğiz' mesajını verdi.Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bizler kaostan değil huzurdan; kavgadan değil ortak akıldan; tek adamcılıktan değil istişareden ve liyakatten yanayız. Bu değerlerin, siyasetimizin temelini oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından gerçek dışı iddialar, yalan ve iftiralar üzerine kurulan siyasi algı operasyonları, siyasetin ahlakına ve temsil sorumluluğuna yakışmamaktadır. Bu yaklaşımın ne Arnavutköy'e ne de demokrasi kültürümüze bir katkı sunmadığını üzülerek görmekteyiz. Bu anlayışla; Arnavutköy'de yürüttüğü çalışmalarla, dürüstlüğüyle ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla takdir ettiğimiz Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu ile birlikte yol yürüme kararı aldık.İstifalar sonrasında Arnavutköy Belediyesi Meclisi'nde AK Parti'li meclis üyesi sayısı 22'ye yükseldi. CHP'li meclis üyesi sayısı ise 11'e düştü.Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden son isim CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), tarafından kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, olmuştu.Çakır, ihraç sürecini beklemeden partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Basın açıklaması yapan Çakır, şunları söylemişti:Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.Çakır, disiplin sürecinin sonucunu beklememesine ilişkin eleştirilere “Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne geleceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 30 yerde iddianamede ismi geçen Turan Taşkın'ın önüne geleceğim öyle mi? Hasan Ufuk Çakır, Yörük çocuğu, suçlamalarla suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez. Önce kendileri aklanıp gelecek” sözleriyle cevap vermişti.