Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evinde arama yapılıyor! İfadeye çağrıldı

Uyuşturucu soruşturması genişletilmeye devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın dönünce ifadesi alınacak.EVİNDE ARAMA YAPILIYORYaşanan son gelişmeye göre ise Saran'ın şu dakikalarda evinde arama yapılıyor.ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASISoruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.ŞEYMA SUBAŞI, ŞEVVAL ŞAHİN, MERT VİDİNLİ HAKKINDA YAKALAMA KARARIÖte yandan soruşturma kapsamında yurt dışında yurt dışında oldukları belirlenen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDIİrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANMIŞTIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz günlerde "uyuşturucu kullandırma" ve "cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama" suçlamalarıyla gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Ersoy beraberinde 3 şüpheli daha tutuklanmıştı.SONUÇLAR POZİTİFDosyada adı geçen diğer isimlerin Adli Tıp Kurumu raporları sonuçlanmıştı. Aralarında tanınmış ekran yüzlerinin de bulunduğu kişilerin uyuşturucu testi sonuçlarında göre,Mehmet Akit Ersoy, Ufuk Tetik, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan, Buse Öztay ve Ela Rümeysa Cebeci'nin alınan örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilmişti.ELA RÜMEYSA CEBECİ DE TUTUKLANDIBunun beraberinde uyuşturucu testi pozitif çıkan sunucu Ela Rümeysa Cebeci, dün savcılık ifadesinin ardından "uyuşturucu madde temin etmek" suçlamasından tutuklanmıştı. Yine aynı gün savcılığa ifade veren tutuklu fenomen Sercan Yaşar etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmişti.GARİPOĞLU VE ATEŞ'E YAKALAMA KARARIGelişmeler yaşanmaya devam derken Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun amcasının oğlu Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ateş'in Şevval Şahin ile sevgili olduğu Eylül ayında "resmi hizmete mahsustur" yazılı bir araçla görüntülenmesi sonucu hakkında yasal işlem başlatıldığı biliniyor.