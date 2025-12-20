Meteoroloji açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bugün yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olacağı bildirildi. Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Muğla ve çevresinde de kuvvetlenecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda ise kar yağışına dikkat çekti. Bugün ve yarın yaşanacak yalancı baharın ardından pazartesi günü birçok ilde hem sağanak hem de kar yağışı görülecek. Doğu illeri güneşli günler geçirirken, iç ve kıyı kesimlerde sıcaklıklar düşecek ve yağışlar etkisini arttıracak.22 Aralık Pazartesi: Kastamonu, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Kırıkkale ve Yozgat'ta kar yağışı etkisini arttıracak.23 Aralık Salı: Yozgat, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de kar yağışı bastıracak.24 Aralık Çarşamba: Sivas ve Nevşehir'de kar yağışı görülecek.Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Kırklareli kıyılarının gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.BURSA °C, 13°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKAYSERİ °C, 8°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKONYA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 12°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 4°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 5°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.BATMAN °C, 13°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 17°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 13°CParçalı ve az bulutlu