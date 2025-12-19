Sadettin Saran'ın avukatı: 'İlk uçakla Türkiye’ye dönecek'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 'Şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.Öte yandan Saadettin Saran'a yöneltilen suçlamaların 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' olduğu öğrenildi.Sadettin Saran, EuroLeague'nin 17. haftasında oynanan Olimpia Milano-Fenerbahçe maçı için yurtdışında bulunuyordu.Basketbol maçı ve transfer görüşmeleri için Milano'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk uçakla İstanbul'a gelecek ve ifadesini verecek.FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMAFenerbahçe'de Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu sosyal medya hesabından Sadettin Saran için açıklamada bulundu.İşte o açıklama:'Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır.Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir.'