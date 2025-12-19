İtirafçılar Tek Tek Anlattı: PKK’lı İsmi Böyle Saklamış

Beyaz Gazete’nin özel haberine göre, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Habertürk’teki taciz ve uyuşturucu soruşturmasında, gizli tanık ifadeleriyle yeni ve son derece çarpıcı iddialar gündeme geldi.

“UYUŞTURUCU KULLANIMI VE CİNSEL İÇERİKLİ PARTİLER ORGANİZE” EDİLMİŞ

Beyaz Gazete'nin ulaştığı gizli tanığın ifadesine göre, soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un, uyuşturucu kullanımı ve cinsel içerikli partiler organize ettiği, bu ortamlarda bazı kadınları sistematik biçimde kullandığı öne sürüldü.







Gizli tanık ifadesinde, Mehmet Akif Ersoy'un bu partilerde en sık kullandığı ismin Ebru A. olduğu iddia edilirken, Ebru A.'nın söz konusu ortamlarda bürokratlar, iş insanları, avukatlar ve üst düzey devlet yetkilileriyle ilişkiye girmeye zorlandığı ileri sürüldü. Tanık, bu ilişkilerin Ersoy tarafından kişisel menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığını iddia etti.

MEHMET AKİF ERSOY SORUŞTURMASINDA ‘MADDİ VE HUKUKİ ÇIKAR İDDİASI



Beyaz Gazete'nin ulaştığı gizli tanığın ifadesine göre, bu ilişkiler üzerinden kurulan ağ sayesinde Mehmet Akif Ersoy'un kısa sürede geniş ve etkili bir çevre edindiği, bazı kişilerin tutuklanması, tahliye edilmesi ya da soruşturma süreçlerinde etkide bulunulduğu öne sürüldü. Tanık, bu süreçlerden bir ekip halinde maddi ve hukuki çıkar sağlandığını iddia etti.





İfade kapsamında en dikkat çekici iddialardan biri ise terör bağlantısı oldu. Gizli tanık, Ebru A. 'nın kız kardeşi olduğu belirtilen Ezgi A. hakkında çarpıcı iddialar dile getirdi.





İDDİALAR TERÖR BOYUTUNA ULAŞTI: PKK'LI İSMİ BÖYLE SAKLAMIŞ





Beyaz Gazete'nin özel haberine göre, gizli tanık ifadesinde Ezgi A.'nın PKK'nın yurt dışı yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilirken, 2021 yılında dahi arandığı öne sürüldü. Tanık, Mehmet Akif Ersoy'un Ezgi A.'nın yakalanmaması için kendisine bilgi sağladığını, güvenli noktalar gösterdiğini ve soruşturmaları akamete uğrattığını iddia etti.

Gizli tanık ifadesinde, Mehmet Akif Ersoy'un Ezgi A.'a birkaç kez yer değiştirmesi gerektiğini söylediği ve bu sayede uzun süre yakalanmaktan kurtulduğu öne sürüldü.

Ersoy: “Flört ettiğimiz bir dönem oldu”

Ersoy, savcılıkta verdiği ifadede Ebru A. ve Ezgi A. kardeşlerle ilgili tüm iddiaları reddetti.

Beyaz Gazete’nin ulaştığı savcılık ifadesinde, Ersoy abla Ebru A. için “Flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik” dedi.

“Devletle işbirliği yaptılar”

Küçük kardeş olan Ezgi A.’yı ise tanımadığını yalnızca ablasından dolayı bildiğini belirten Ersoy şunları söyledi:

“Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi (abla) Ebru A. ve annesini Emniyet’e gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptıl

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR





Beyaz Gazete'nin özel haberine göre, tüm bu iddialar soruşturma dosyasında gizli tanık beyanları kapsamında yer alırken, adı geçen kişiler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor. Yetkililerin, iddiaları çok yönlü ve derinlemesine incelediği öğrenildi.

Skandal dosyada yeni ifadelerin ve itirafların ortaya çıkabileceği, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildiriliyor.