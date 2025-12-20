Türkiye’nin silahı 40 NATO testini geçti! İhracat açısından stratejik bir avantaj sağlaması hedefleniyor

Belçika merkezli savunma haber sitesi Army Recognition'a göre, Türkiye, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen 7.62x51 mm MMT Modern Makineli Tüfek için NATO niteliklendirme sürecini başarıyla tamamladı. Silah, 40 ayrı NATO testini ve toplam 250 bin mermilik dayanıklılık atış kampanyasını geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri için seri üretim aşamasına ulaştı.Bu gelişme, Ankara'nın NATO standartlarıyla tam uyumlu, daha hafif ve yerli olarak kontrol edilen bir genel maksat makineli tüfeği (GPMG) sahaya sürme hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.Army Recognition'ın haberinde, MMT'nin şerit beslemeli 7.62x51 mm NATO mühimmatı kullanan ve hareket kabiliyeti ile ateş gücü arasında denge kurmayı amaçlayan bir piyade destek silahı olarak tasarlandığı ifade edildi.MKE'nin teknik föyünde yer alan bilgilere göre silahın 604 mm namlu uzunluğu bulunuyor. Teleskopik dipçik sayesinde toplam uzunluk 1.120–1.200 mm arasında ayarlanabiliyor. Döngüsel atım hızı dakikada 750 mermi, namlu çıkış hızı 840 m/s, dağılım değeri 8 MOA ve etkili menzil 1.000 metre olarak açıklanıyor. Tetik kuvveti ise 15–30 newton aralığında.MKE'nin ihracat kataloğunda, bağlantılı mühimmat beslemesiyle 1.100 yard (yaklaşık 1.000 metre) etkili menzil bilgisi yer alırken, bu değerlerin saha performansıyla uyumlu olduğu vurgulandı.Haberin aktardığı açık kaynak teknik değerlendirmelere göre MMT, açık sürgüden ateşleme ve dönen kilit mekanizması kullanıyor. Buna ek olarak modern piyade ergonomisini destekleyen bir dizi unsur da platforma entegre edilmiş durumda olduğu belirtildi.Bunlar arasında uzatılmış üst picatinny ray, hızlı değiştirilebilir namlu ve ayarlanabilir gaz regülatörünün öne çıktığı ve bu yapının silahın hem yaya birlikler tarafından daha etkin kullanılmasına hem de tripod ve araç pintle montajlarıyla sürdürülebilir baskı ateşi görevlerini yerine getirmesine olanak tanıdığı vurgulandı.Habere göre, MMT'nin nispeten hafif yapısı; kentsel dar alanlar, dağlık araziler ve siper hatlarında görev yapan nişancıların silahı çatışmaya daha yakın tutabilmesini sağlıyor. Bu sayede atış noktaları arasında daha hızlı geçiş yapılabiliyor ve tim temposu korunabiliyor.İki ayaklı (bipod) kullanımda nokta hedef angajmanları, tripod konfigürasyonunda ise alan baskısı görevlerinin Batılı 7.62 mmGPMG doktriniyle büyük ölçüde örtüştüğü, azami menzil değerlerinin de mühimmat ve namlu uzunluğuna bağlı olarak 3,7 km sınıfında değerlendirildiği vurgulandı.Analizde Türkiye'nin geçmişte farklı makineli tüfekleri kullandığı ve ürettiği ancak MMT'nin 7.62x51 mm NATO kalibresinde, tamamen yerli bir tasarım olarak NATO odaklı niteliklendirme sürecini tamamlayan ve karma envanteri sadeleştirmeyi hedefleyen ilk modern piyade makineli tüfek programı olarak konumlandırıldığının altı çizildi.Bu yönüyle MMT, yeni bir silah sınıfı icat etmekten ziyade tasarım, yedek parça ve modernizasyon zincirinin kontrolünü elde tutma hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi.Belçika merkezli Army Recognition'ın analizine göre MMT'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ağırlığı. FN MAG ve ABD yapımı M240B gibi kanıtlanmış sistemler sırasıyla 11,8 kg ve 12,5 kg civarında bulunuyor. Heckler & Koch MG5 ise genellikle 11 kg'ın üzerinde seyrediyor. M60E6 ailesi bile çoğu konfigürasyonda 9 kg'ın altına inemiyor.MMT'nin ilan edilen 8,0 kg ağırlığı, 750 rpm atım hızı ve 840 m/s çıkış hızıyla, hareketlilik açısından Doğu menşeli tasarımlara yaklaşırken NATO'nun 7.62 mm destek ateşi beklentileri içinde kalmasını sağlıyor.Belçika merkezli habere göre, NATO test rejimleriyle niteliklendirilmiş, bağlantılı mühimmat kullanan ve MKE'nin mevcut ihracat kanalları üzerinden sunulan bir 7.62x51 mm sistem, ABD ve AB tedarik kısıtlarına girmeden NATO kalibresiyle birlikte çalışabilirlik arayan ülkeler için cazip bir seçenek oluşturuyor.Ayrıca 7.62x54R mirasından modern NATO standardına geçmek isteyen ve lojistiğini sadeleştirmeyi hedefleyen ülkeler için de MMT'nin güçlü bir aday olarak öne çıktığı ifade edildi. Daha önce Afrika ülkelerinden gelen ilgiye dair temasların rapor edildiği, MMT'nin bu yönüyle güvenlik yardımı paketleri ve modernizasyon projelerinde değerlendirilebileceği belirtildi.