Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konuldu! Evinden çıkanlar şoke etmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve 'ünlülerin uyuşturucu ağı' olarak nitelendirilen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni ve iş insanı Kasım Garipoğlu'nun, suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konuldu.TCK 190 ve 191'DEN MAL VARLIKLARINA EL KONULDUSavcılık talimatıyla gerçekleştirilen işlemde, Garipoğlu'nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu. Kararın, Türk Ceza Kanunu'nun uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma (TCK 190) ve uyuşturucu madde bulundurma/kullanma (TCK 191) maddeleri ile bağlantılı olarak, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla alındığı bildirildi.YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTIKaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.EVİNDE ARAMA YAPILDIBugün gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan evinde arama yapıldı.EV DEĞİL UYUŞTURUCU LABORATUVARI!Jandarma ekiplerinde yapılan aramalarda, Garipoğlu'nun evinde bulunanlar şaşkınlık yarattı. Öyle ki şüpheli Kasım Garipoğlu'nun evinde 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte doların ele geçirildiği açıklandı.