ABD yasa çıkardı siyonistler TikTok'u aldı! Siyonistler, İsrail karşıtı küresel nefreti sansürlemeye çalışıyor!

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u ele geçirmek için uzun süredir mücadele eden 'Gazze Kasabı' Netanyahu sonunda istediğini elde etti. Eylül ayında Amerika'daki sosyal medya fenomenleriyle görüşen ve çoğunu soykırımcı İsrail propagandası yapması için finanse eden Binyamin Netanyahu, o toplantıda Gazze'deki 'savaşı' kazandıklarını, yeni cephenin sosyal medya olduğunu ilan etmişti. Sosyal medyada Filistin yanlısı paylaşımları sansürlemek için TikTok'a göz koyan İsrail Başbakanı Netanyahu, sonraki hedeflerinin ise X platformu olacağını açıklamıştı. Sonunda TikTok'un ABD'deki operasyonları siyonistlerin denetimine geçti. ABD basınındaki haberlere göre, TikTok Üst Yöneticisi Shou Zi Chew, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, ByteDance ve TikTok'un Oracle, Silver Lake ve MGX ile bağlayıcı anlaşmalar imzaladığını aktardı.Notta, anlaşmanın 22 Ocak 2026'da tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, Oracle, Silver Lake ve Birleşik Arap Emirlik (BAE) MGX'in yeni şirketin yüzde 45'ine sahip olacağı kaydedildi. Oracle firmasının kurucuları Yahudi bir aile ve İsrail'e koşulsuz destekleriyle biliniyor. TikTok'un ABD'de 170 milyon kullanıcısı var. Özellikle gençler arasında çok popüler ve İsrail soykırımı boyunca Filistin destekçisi içeriklerin yayınlanmasından Yahudi lobisi sık sık rahatsızlığını dile getirmişti. Ayrıca, algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetiminin de ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacağı kaydedildi.Binyamin Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir 'savaş aracı' olduğunu savunarak, ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan Çin merkezli TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtmişti.