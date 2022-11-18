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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının organizatörü Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının organizatörü Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı. Ammar Jarkas’ın, saldırının Türkiye’deki organizatörü Bilal Hassan’ı sınıra götürüp Bulgaristan’a kaçırdığı ifade edilmişti.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının organizatörü Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı
Ekleme: 18.11.2022 - 14:26 Güncelleme: 18.11.2022 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının organizatörü Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sahte kocası ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı.

Bombayı o verdi
İfadelerin alınması ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle saldırının nasıl gerçekleştirildiği de netleşiyor. Polisin peşinde olduğu ve saldırının Türkiye ayağının kilit ismi olan Bilal Hassan'ın kadın terörist Ahlam Albashir'le birlikte Yasir el-Korali'nin kullandığı korsan taksiyle Taksim'e geldiği belirlendi. Albashir, Beyoğlu'na gelince Bilal Hassan'dan bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi'ne gitti. Bilal Hassan, Albashir'i bıraktıktan sonra aynı korsan taksiyle Esenler'e geri döndü ve insan kaçakçısı Ammar Jarkas'la buluştu.

Kilit ismi Edirne'ye götürdü
Saldırıyı gerçekleştiren Albashir, Hassan'ı aradı. Ancak Hassan, olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashir, taksiyle Esenler'deki evine geri döndü. Bu sırada yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek istediği tespit edilen Hassan, Ammar Jarkas'la birlikte Edirne'ye gitti. İstanbul'a geri dönen insan kaçakçısı Jarkas ise polis ekiplerince yakalandı. Jarkas kardeşler ve Yasir el-Korali'nin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Faillerin sahte evlilik belgesi ortaya çıktı
Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır ile firari terörist Bilal Hassan'ın Türkiye'de karı-koca rolü yapabilmeleri için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Belgeye göre Albashır, 1000 Suriye dinarı karşısında Bilal Hassan ile evlendirildi.

Terör örgütü PKK/PYD tarafından eylem yapmak üzere Temmuz ayında Türkiye'ye karı-koca rolünde gönderilen Ahlam Albashır ile Bilal Hassan için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Sahte belgede Albashır ile Hassan 1000 Suriye dinarı mehirle evlendirildiği yazdığı öğrenildi.

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