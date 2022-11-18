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FETÖ’nün iti Enes Kanter önüne kemik atılınca yine Türkiye’ye saldırdı: Amerikan bayrağı yakmaya zorladılar

FETÖ elebaşının manevi oğlu firari Enes Kanter, sınır tanımaz hainliklerine devam ediyor. Gittiği her yerde adeta bukalemun gibi bulunduğu ortamın şekline bürünerek Türkiye’yi hedef alan skandal açıklamalara imza atan FETÖ artığı Enes Kanter’e ABD’de “En Değerli Vatansever” ödülü verildi. Ödülü aldıktan sonra Kanter, Amerikan televizyonunda arkadaşlarının onu Amerikan bayrağı ve haç yakmaya zorladığını iddia etti.

FETÖ’nün iti Enes Kanter önüne kemik atılınca yine Türkiye’ye saldırdı: Amerikan bayrağı yakmaya zorladılar
Ekleme: 18.11.2022 - 14:37 Güncelleme: 18.11.2022 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’nün iti Enes Kanter önüne kemik atılınca yine Türkiye’ye saldırdı: Amerikan bayrağı yakmaya zorladılar
Almanya, Yunanistan, ABD… Alman kanalında FETÖ elebaşını aklamaya çalıştı. Yunan kanalında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıp Yunanistan seviciliğine soyundu. Hainlikte sınır tanımayan firari FETÖ'cü Enes Kanter, yeni 'vatanı' ABD'de skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Ülke ülke gezerek her fırsatta Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karalama kampanyaları yapan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'nin manevi oğlu Enes Kanter, yeni vatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir televizyon kanalının verdiği ödül töreninde yine skandal ifadeler kullandı. ABD'nin 'en değerli vatanseveri' seçilen firari FETÖ'cü Enes Kanter, ödül aldıktan sonra yine Türkiye'yi hedef aldı. Kanter, arkadaşlarının onu Amerikan bayrağı ve haç yakmaya zorladığını iddia etti.

ABD'de vatandaşı olduktan sonra 'Freedom' soyadını kullanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'e 'En Değerli Vatansever' ödülü verildi.

Amerikan televizyonunda 'Özgürlüğüne düşkün, siyasi aktivist, Amerikan değerlerinin savunucusu' olarak tanıtılan Enes Kanter, ödülü aldığı sırada Türkiye'deki anılarını anlatırken yine skandal ifadeler kullandı.

FOX, ERDOĞAN'A HADSİZ SÖZLERE 'AÇIKSÖZLÜLÜK' DEDİ
Fox, Kanter'in Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddi aşan sözlerini açık sözlülük olarak değerlendirdi. Basketbol kariyerini sessizlerin sesi olmak için feda ettiği iddia edilen Kanter'in FoxNews'ta 'En Değerli Vatansever' ödülünü alkışlar eşliğinde aldığı belirtildi.

ÖDÜLÜ ALINCA HAİNLİĞE BAŞLADI
Kanter, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'de Batı karşıtı duyguların çok yaygın olduğunu belirten Kanter, arkadaşlarının onu Amerikan bayrağı ve haç yakmaya zorladığını iddia etti. Kanter, o anlarda çok korktuğunu ve annesine koştuğunu anlattı. Annesine 'Arkadaşlarım Amerikalılardan nefret etmemi istiyor. Amerikalılar kötü, peki ben ne yapacağım?' diye sorduğunu söyledi.

Fox News, Kanter'in açık sözlü olduğu için Türk hükümeti tarafından hedef alındığını ileri sürerken bu yıl takımı Houston Rockets'tan atıldığını hatırlattı.

CIA İLE GÖRÜŞTÜ, ÖDÜL ALDI
Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce vatandaşı şehit eden FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, CIA direktörü William Burns ile görüştükten sonra kazandığı 'Kreatif Muhalefet Ödülü'nü mayıs ayında Norveç'te almıştı.

FETÖ ELEBAŞINI AKLAMAYA ÇALIŞTI
Hainliği bunlarla da sınırlı olmayan FETÖ'cü Enes Kanter geçtiğimiz Ekim ayında gittiği Almanya ise FETÖ elebaşı Güleni aklamaya çalışmıştı. Frankfurt Kitap Fuarı'na katılmak için gittiği Almanya'da bir Alman televizyonuna konuşan Kanter, 15 Temmuz gecesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

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