Alman şirketler PKK’ya fon sağlıyor! İşte o firmalar...

İstanbul İstiklal Caddesinde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıyı düzenleyen PKK/PYD terör örgütün yayın organlarının Almanya menşeili 11 şirket tarafından fonlandığı tespit edildi.Almanya merkezli faaliyet gösteren şirketlerin, PKK/KCK'ın Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ve Sterk TV'ye reklam verdiği ortaya çıktı. Yıllardır Avrupa'nın merkezinden PKK/KCK yanlısı yayınlar yapan TV kanallarına verilen reklamlar üzerinden örgütün yaklaşık 500 bin euro reklam geliri elde ettiği belirtilirken bu şirketler de deşifre oldu.PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren Belçika merkezli Medya Haber TV ve Sterk TV'ye reklam vererek örgüte gelir sağlayan Almanya menşeili firmaların listesine SABAH ulaştı. İşte o firmalar: