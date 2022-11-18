  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan 3 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 18.11.2022 - 11:17 Güncelleme: 18.11.2022 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan 3 sanık, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar B.B. R.A. ve K.K. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, 'örgüt üyeliği' suçundan işlem yapılan 'mahrem imamlar' ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, 3 kişinin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık R.A, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, 'Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim.' dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan sanık B.B, R.A. ve K.K'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların mevcut hallerinin devamına da karar verildi.
Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gazı' açıklaması
MSB paylaştı: LHD ANADOLU'da bir ilk
Bakan Özer'den son dakika açıklamalar: Yüzde 98'e yükselttik!
Üsküdar'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı .
Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...
Kripto para piyasasını sarsan çöküş: Bir gecede 16 milyar dolar kaybetti
Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı
İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Alçak saldırıdan saatler önce kamerada
Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı! Libya krizi için suçladıkları isim yine Ankara hükümeti oldu
Bakan Soylu: Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu
Biden yönetiminden Kaşıkçı davasında Prens Selman için dokunulmazlık talebi
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 56 milyon TL ceza!
MİT, Norşin Afrin ve 4 teröristi öldürdü
Alman şirketler PKK’ya fon sağlıyor! İşte o firmalar...
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheli tutuklandı
CHP'li belediyede kısır döngü! Sabah işe iade edip ertesi gün sürdüler
Sinan Burhan 'Ankaralıların şok olacağı bir bilgi' diyerek Mansur Yavaş'ın yalanını CHP'lilerin yüzüne vurdu!
Aslı Baykal'ın açıklamaları ne anlama geliyor? CHP'li Sevigen'den flaş sözler! 'Altılı masadan bir hayır gelmez'
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 17 şüpheliye tutuklama talebi!
Fondaş gazeteci Ruşen Çakır'dan 'İYİ Parti' çıkışı: Bazı milletvekillleri ile teşkilat yöneticileri...
İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

Benzine bir haftada ikinci indirim

Benzine bir haftada ikinci indirim

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak