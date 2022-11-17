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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi

Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi
Ekleme: 17.11.2022 - 16:38 Güncelleme: 17.11.2022 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi
Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep etti. Özer, Arnavutluk'un Elbasan Savcılığının iade süreci çerçevesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşma yine ertelenirken, Özer'in avukatı hakimin reddini talep etti. Daha önce iki defa ertelenen davada Özer'in avukatı, Türkiye'den gelen delillerin yazılı olarak tercüme edilmesini ve Türkiye Başsavcılığından başka vukuatı olup olmadığı konusunda ek delil talebinde bulundu. Avukatın delillerin tercüme edilmesi talebini kabul eden hakim, diğer talebini ise reddetti. Bunun akabinde avukat savunmasını yapmadan salondan ayrıldı. Duruşma, 14 Kasım'a ertelenmişti.

TUTUKLU YARGILANIYORDU

Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen 'Brain' adlı operasyonda, ülkenin güneyindeki Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde kendisine yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Faruk Fatih Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilindeki bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer'in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi

TÜRKİYE'YE İADE KARARI:

Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi
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