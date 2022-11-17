Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 687 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 8 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 18 tabanca fişeği, 4 tabanca kabza kapağı, 3 tabanca icra yayı, 2 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ile 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.