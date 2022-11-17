Ömer Çelik: İnsanlık düşmanı teröre karşı biriz ve beraberiz

Türkiye 13 Kasım'da gerçekleştirilen terör eylemine kilitlendi.İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden biri olan Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında hain teröristlerce bomba patlatıldı.Olayda 3 aileden 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı.Saldırının PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı bir hücre tarafından gerçekleştirilidiği tespit edildi.Olayın ardından turistik cadde tamamen Türk bayraklarıyla donatıldı. Saldırının gerçekleştiği noktaya ise zemini kırmızı bir platform kuruldu.Etrafına kırmızı şeritler çekilen platform vatandaşlar tarafından ziyaret edilirken, hayatını kaybedenlerin anısına da karanfil bırakıldı.Öte yandan hain saldırıya ilişkin sosyal medya kullanıcılarından da tepkiler çığ gibi büyüdü.Olaya ilişkin teröristlere birlik ve beraberlik mesajları verilerek saldırı kınandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de resmi hesabından, ortaya koyulan birlik ve beraberlik mesajına ilişkin paylaşım yaptı.Çelik şu ifadeleri kullandı: 'İstanbul'da İstiklal caddemizde gerçekleşen hain saldırı sonrası tüm vatandaşlarımızın teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavır tüm dünyaya mükemmel bir mesaj vermiştir. İnsanlık düşmanı teröre karşı biriz ve beraberiz.'