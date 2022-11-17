İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt: İngiliz ekonomisi resesyona girdi

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ülke ekonomisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Hunt, İngiliz ekonomisinin resesyona girdiğini söyledi.Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR) verilerine işaret eden Hunt, İngiltere'nin şu anda “diğer ülkeler gibi” durgunluk yaşadığını duyurdu.Sonbahar Bildirisi'ni Avam Kamarası'na sunan Hunt, burada yaptığı konuşmada, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 2024'te büyümeye dönmeden önce gelecek yıl yüzde 1.4 küçülmesinin tahmin edildiğini aktardı.Diğer taraftan İngiliz Bakan, ekonomik durum izin verene kadar yüzde 0,7'lik denizaşırı yardım harcama hedefini korumanın mümkün olmayacağını vurguladı. Hükümetin bu hedefe tamamen bağlı kaldığını anlatan Hunt, bugün ortaya konan planların, harcamaların yaklaşık yüzde 0,5'te kalacağını varsaydığını kaydetti.BBC'nin haberine göre, iklim değişikliği konusunda İngiltere'nin emisyonları "herhangi bir G20 ülkesinden daha fazla azaltarak" küresel bir lider olduğunu savunan Hunt, şöyle dedi:Jeremy Hunt, 2030 yılına kadar emisyonlarda yüzde 68'lik bir azalma da dahil olmak üzere, COP26'da kabul edilen Glasgow İklim Anlaşması'na tamamen bağlı kaldıklarını teyit etti.