Firari FETÖ'cü Bülent Keneş tutuştu İsveç basınına yalvardı: Ne olur beni Türkiye'ye iade etmeyin

FETÖ'nün kapatılan paçavrası Today's Zaman'ın yayın yönetmeni Bülent Keneş, Türkiye'ye iadesi gündeme gelince tutuştu. İsveç basınına sığındı, adeta 'Beni iade etmeyin' diye yalvardı,İsveç haber ajansı SVT Nyheter'e açıklamalar yapan FETÖ'cü hain Bülent Keneş, 'Türkiye ile İsveç hükümetleri arasında yapılan pazarlıkların iade sürecimi etkilemesinden endişe ediyorum' dedi.Altı yıldır kaçtığı İsveç'te yaşayan Keneş, hain darbe girişiminden 9 gün önce sosyal medya hesabından darbe olacağının sinyallerini vermesine rağmen, İsveç basınına, 'Benim darbeyle alakam yok' yalanını söyledi.Kendisinin 'uluslararası saygın bir gazeteci ve siyaset bilimcisi' olduğu masalını anlatan Keneş, 'Bu yüzden beni susturmak istiyorlar' diye yalan söyledi. İade edilme korkusuyla İsveç'e methiyeler düzen Keneş, 'Ben İsveç'in hukuk devleti olduğuna hep inandım ve hâlâ da inanıyorum' dedi. Keneş, 'İsveç'te insan haklarına saygı ve özgürlüğün önemi büyük. İsveç'in beni koruyacağına inanıyorum' diyerek, korkularını dile getirdi.15 Temmuz öncesi her türlü hainliği yapan Bülent Keneş, 'İyi bir çıkış yok artık! 'Kötü', 'daha kötü', 'en kötü' çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin' diye tweet atmıştı. Darbe girişiminden sonra tutuklanacağını anlayınca Türkiye'den kaçan Keneş'in İsveç'te saklandığı belirlenmişti.Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye ziyaretinde Bülent Keneş'in açıkça adını vererek iadesini istemişti. Erdoğan konuşmasında, 'Bizim özellikle yapmış olduğumuz görüşmede hedef, terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu ve bu rakamların tabii 30 olması, 70 olması, 100 küsur olması, bunlar hepsi ayrı ayrı tartışabilecek konular. Bu arada 4 tanesi deport edildi. Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki, ismini de vereceğim, Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bununla alakalı olarak da biz tabii İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. Bunun yanında, PKK, YPG, DEAŞ'la ilgili teröristler var. 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik.' ifadelerini kullanmıştı.