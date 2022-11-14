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Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler

İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen alçak terör saldırısı dünya basınında geniş yankı bulurken New York Times gazetesi ve Reuters haber ajansı saldırıyı terör saldırısı olarak görmedi. Teröristlerin sözcülüğüne soyunan Reuters, terör örgütü PKK'dan "Kürt militan grup" olarak bahsetti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Reuters'ın skandal ifadelerine tepki gösterek "PKK/PYD'ye ne zaman terör örgütü diyeceksiniz" dedi.

Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler
Ekleme: 14.11.2022 - 23:05 Güncelleme: 14.11.2022 - 23:35 / Editör: Ozge Selin
Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler
İstanbul Beyoğlu'nda yer alan İstiklal Caddesi'den dün saat 16.20 sıralarında terörist kadın tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler

BULGULAR PKK/YPG'Yİ İŞARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada elde edilen bulguların PKK/PYD'yi işaret ettiğini belirterek 'Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz' dedi.

Saldırı dünya basınında geniş yankı bulurken ABD merkezli New York Times gazetesi ve İngiltere merkezli Reuters haber ajansı saldırıyı terör saldırısı olarak görmedi.

Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler

TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİLER

Reuters, terör örgütünün sözcülüğünü yaparak saldırıyı PKK'nın düzenlemediğini iddia etti. Reuters ilgili haberinde PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirmekten kaçınırak eli kanlı örgütten, 'Kürt militan grup' olarak bahsetti.

Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Reuters'ın PKK terör örgütünden 'Kürt militan grup' olarak söz ötmesine tepki gösterdi. Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Reuters, PKK'yı Kürt silahlı grubu olarak tasvir etti! 5 bin 724 sivili öldüren PKK/PYD'ye ne zaman 'terör örgütü' diyeceksiniz? Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi? Ve bu 'katiller sürüsü' şimdiye kadar sivillere yönelik hangi terör saldırısını üstlendi?' ifadelerini kullandı.

Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler

İKİ YÜZLÜLÜKLERİ BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLDU

ABD merkezli New York Times da terör saldırısına ilişkin haberinde benzer ifadelere yer verdi. Adeta terör örgütüne kalkan olan NYT, hain saldırıya terör saldırısı diyemedi. Daha önce başta Fransa olmak üzere, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği birçok saldırı için 'terör saldırısı' ifadesini kullanan, failler için terörist tanımlamasını kullanan NYT'ın, PKK/PYD'li teröristler içinse ısrarla terörist tanımlamasından kaçınması büyük tepki çekti.

Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler

SALDIRININ ARDINDAN TÜRKİYE'YE KİNLERİNİ KUSMUŞLARDI

Hain saldırı üzerinden Türkiye nefretini gösteren NYT, Türk vatandaşlarını görmezden gelerek turistlere atıf yapmış, ilgili haberinde 'Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor' ifadelerine yer vermişti.

Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler

ALÇAK İFADELER SARF ETMİŞLERDİ

Terör saldırısını ve saldırının kurbanı olan masum sivilleri adeta görmezden gelen NYT, sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, 'Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti.' söylemlerinde bulunmuştu.
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