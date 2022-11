Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler

İstanbul Beyoğlu'nda yer alan İstiklal Caddesi'den dün saat 16.20 sıralarında terörist kadın tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.BULGULAR PKK/YPG'Yİ İŞARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada elde edilen bulguların PKK/PYD'yi işaret ettiğini belirterek 'Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz' dedi.Saldırı dünya basınında geniş yankı bulurken ABD merkezli New York Times gazetesi ve İngiltere merkezli Reuters haber ajansı saldırıyı terör saldırısı olarak görmedi.TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİLERReuters, terör örgütünün sözcülüğünü yaparak saldırıyı PKK'nın düzenlemediğini iddia etti. Reuters ilgili haberinde PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirmekten kaçınırak eli kanlı örgütten, 'Kürt militan grup' olarak bahsetti.BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN SERT TEPKİİçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Reuters'ın PKK terör örgütünden 'Kürt militan grup' olarak söz ötmesine tepki gösterdi. Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Reuters, PKK'yı Kürt silahlı grubu olarak tasvir etti! 5 bin 724 sivili öldüren PKK/PYD'ye ne zaman 'terör örgütü' diyeceksiniz? Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi? Ve bu 'katiller sürüsü' şimdiye kadar sivillere yönelik hangi terör saldırısını üstlendi?' ifadelerini kullandı.İKİ YÜZLÜLÜKLERİ BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLDUABD merkezli New York Times da terör saldırısına ilişkin haberinde benzer ifadelere yer verdi. Adeta terör örgütüne kalkan olan NYT, hain saldırıya terör saldırısı diyemedi. Daha önce başta Fransa olmak üzere, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği birçok saldırı için 'terör saldırısı' ifadesini kullanan, failler için terörist tanımlamasını kullanan NYT'ın, PKK/PYD'li teröristler içinse ısrarla terörist tanımlamasından kaçınması büyük tepki çekti.SALDIRININ ARDINDAN TÜRKİYE'YE KİNLERİNİ KUSMUŞLARDIHain saldırı üzerinden Türkiye nefretini gösteren NYT, Türk vatandaşlarını görmezden gelerek turistlere atıf yapmış, ilgili haberinde 'Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor' ifadelerine yer vermişti.ALÇAK İFADELER SARF ETMİŞLERDİTerör saldırısını ve saldırının kurbanı olan masum sivilleri adeta görmezden gelen NYT, sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, 'Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti.' söylemlerinde bulunmuştu.