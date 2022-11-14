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Isparta’da ahırda ölü bulunan adamın cinayete kurban gittiği öğrenildi

İneğin boynuz darbeleriyle öldüğü iddia edilen babanın, oğlu tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Ekleme: 14.11.2022 - 17:28 Güncelleme: 14.11.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Isparta’da ahırda ölü bulunan adamın cinayete kurban gittiği öğrenildiIsparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyünde gündelik işlere giderek geçimini sağlayan evli ve 1 çocuk babası Gürsel Akkuş (61), 3 Kasım günü sabah saatlerinde hayvanlarına bakmak için girdiği ahırdan bir daha çıkmadı.

Akkuş, ailesi tarafından kanlar içinde yatarken bulundu.

İneğin boynuz darbeleriyle öldüğü iddia edildi
Ailesinin haber vermesiyle gelen komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Gelen sağlık ekibi, Gürsel Akkuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gürsel Akkuş'un, ahırdaki ineğin boynuz darbeleriyle öldüğü iddia edildi.

Başında barut izine rastlandı
İncelemelerini sürdüren jandarma, olay yerinde ateşli silah izlerine rastlayınca soruşturmasını cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı.

Gürsel Akkuş'un yapılan otopsisinde de başında barut izine rastlandı.

Çok sayıda kişinin ifadesi alındı
İnceleme sonucunda Gürsel Akkuş'un başına, domuz kurşunu diye tabir edilen tek kurşun isabet ettiği anlaşıldı.

Olaydan 5 gün sonra Gürsel Akkuş'un öldürüldüğünü belirleyen jandarma, ailesi ve komşuları başta olmak üzere çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu.

Anne, cinayeti oğlunun işlediğini söyledi
Gürsel Akkuş'un eşi Nafiye Akkuş, jandarmadaki sorgusunda, oğlu Sedat Akkuş'un olaydan sonra aile içinde yaptıkları konuşmalarda, cinayeti işlediğini kendisine söylediğini belirtti.

Dudu Akkuş da kayınvalidesinin ifadesini doğrulayınca jandarma, Sedat Akkuş'u çapraz sorguya aldı.

İtiraf etti
Sedat Akkuş, jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Sedat Akkuş, babasının başına tek kırma av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi.

Sedat Akkuş, ifadesinin ardından geçen hafta salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, tutuklanarak Yalvaç T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Eve geç geldiği için tartıştılar
Diğer yandan Sedat Akkuş'un, eşi ve 3 çocuğu ile babası Gürsel Akkuş ve annesiyle birlikte aynı evde oturduğu, Sedat Akkuş'un eve sürekli geç gelmesi nedeniyle baba-oğul arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Olay günü de eve geç gelen Sedat Akkuş'un, babasıyla tartıştığı, ardından da cinayeti işlediği tespit edildi.

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