Bakan Yerlikaya: 'Yeni yıl' denetimlerinde 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirleri kapsamında 30 Aralık 2024 -2 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yerlikaya, şunları söyledi: 'Yeni Yıl Tedbirleri kapsamında; 30 Aralık 2024 -2 Ocak 2025 tarihleri arasında, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce alkol etkisinde araç kullanımının önlenmesi amacıyla toplam:217 bin 465 adet denetim gerçekleştirildi. Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı!Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız!Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 26 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında:2 Milyon 749 bin 743 araç denetlendi.Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 63 sürücüye işlem yapıldı.Hız ihlalinde bulunan 110 bin 62,Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 851,Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660,Sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 veZorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;Toplam: 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldı.Lütfen, trafik kurallarına uyalım!'