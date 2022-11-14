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'Eskişehir'de patlama olacak' diyerek sosyal medyada provokasyon yapan kadın yakalandı!

Eskişehir'de patlama olacağına dair provokatif sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu iddia edilen bir kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

'Eskişehir'de patlama olacak' diyerek sosyal medyada provokasyon yapan kadın yakalandı!
Ekleme: 14.11.2022 - 22:42 Güncelleme: 14.11.2022 - 23:03 / Editör: Ozge Selin
'Eskişehir'de patlama olacak' diyerek sosyal medyada provokasyon yapan kadın yakalandı!
Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir'de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.

'Eskişehir'de patlama olacak' diyerek sosyal medyada provokasyon yapan kadın yakalandı!

Takip sonucunda ekipler, şüpheli kadının Gökmeydan Mahallesi Burçin Sokak'taki bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'Eskişehir'de patlama olacak' diyerek sosyal medyada provokasyon yapan kadın yakalandı!

Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi.

'Eskişehir'de patlama olacak' diyerek sosyal medyada provokasyon yapan kadın yakalandı!

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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