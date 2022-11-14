Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Cuma günü 96,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya kapanışa göre yüzde 0,49 azalarak 95,52 dolar oldu.En son 4 Kasım tarihinde benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 49 kuruş artmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgi doğrultusunda motorin grubuna indirim geleceği belirtildi.Motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 22.68 TL'den satılıyor.LPG litre fiyatı 10,80 TL'den satılıyorBenzin litre fiyatı 22.84 TLMotorin litre fiyatı 26,47 TLLPG litre fiyatı 10.79 TLBenzin litre fiyatı 22.84 TLMotorin litre fiyatı 26,51 TLLPG litre fiyatı 10,54 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.