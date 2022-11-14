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Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 15 Kasım günü geçerli olmak üzere motorin grubuna indirim geliyor.

Ekleme: 14.11.2022 - 15:43 Güncelleme: 14.11.2022 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Cuma günü 96,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya kapanışa göre yüzde 0,49 azalarak 95,52 dolar oldu.

En son 4 Kasım tarihinde benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 49 kuruş artmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgi doğrultusunda motorin grubuna indirim geleceği belirtildi.

15 Kasım 2022 (Salı) gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi geliyor.


GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22.68 TL'den satılıyor.

LPG litre fiyatı 10,80 TL'den satılıyor

ANKARA

Benzin litre fiyatı 22.84 TL

Motorin litre fiyatı 26,47 TL

LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı 22.84 TL

Motorin litre fiyatı 26,51 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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