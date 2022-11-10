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İsrail ve BAE'nin yeni dönemi... Netanyahu açıkladı!

İsrail'de geçen hafta yapılan erken genel seçimlerden galip çıkan eski Başbakan Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ilişkileri daha da güçlendirme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Ekleme: 10.11.2022 - 23:14 Güncelleme: 10.11.2022 - 23:16 / Editör: Ozge Selin
İsrail ve BAE'nin yeni dönemi... Netanyahu açıkladı!
İsrail'de geçen hafta yapılan erken genel seçimlerden galip çıkan eski Başbakan Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ilişkileri daha da güçlendirme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu, Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü aktardı.
Netanyahu, 'Şimdi dostum BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüm ve birlikte vardığımız tarihi barış anlaşmasının ardından ilişkileri daha da güçlendirme konusunda anlaştık.' ifadelerini kullandı.

Al Nahyan, Netanyahu'yu BAE'ye davet etti
Netanyahu ayrıca, şunları kaydetti:

'Şeyh Bin Zayid beni ülkesine davet etti. Kendisine aramızdaki mükemmel ilişki ve görüşme için teşekkür ediyorum.'

İsrail, 2020'de BAE, Bahreyn, Fas ve ardından Sudan ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

İsrail ile BAE, Netanyahu'nun Başbakan olduğu 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Netanyahu'nun muhalefette olduğu Haziran 2021'de göreve gelen hükümet de Abu Dabi ile ilişkileri ilerletme yönünde adımlar atmıştı.

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de son olarak 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.
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