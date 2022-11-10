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CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında flaş: Görevden alındı, soruşturma başladı

Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen Ataşehir Belediyesi’nde yeni bir rüşvet iddiası gündeme oturdu. Ataşehir Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Servet Ön'ün odasında görüştüğü kişinin uzattığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor. Servet Ön görevden alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında flaş: Görevden alındı, soruşturma başladı
Ekleme: 10.11.2022 - 13:05 Güncelleme: 10.11.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında flaş: Görevden alındı, soruşturma başladı
Ataşehir Belediyesi'nde bir rüşvet skandalı daha ortaya çıktı! Daha önce 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu düzenlenen Ataşehir Belediyesi'nde bu kez Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtilen Servet Ön'ün rüşvet aldığı anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülere yansıyan anlarda, belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edildi. Görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen Servet Ön'ün önünde oturan kişiden aldığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.

TEPKİ: 'ATAŞEHİR HALKI BIKTI USANDI ARTIK'

Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü Ön'ün rüşvet aldığına yönelik iddiaların hızlı bir şekilde yayılmasının ardından AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem de, Ataşehirlilerin belediyenin rüşvet iddialarıyla gündemden düşmemesine tepki gösterdi. Erdem yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Vay vay vay! Ataşehir Belediyesi'nde neler oluyor öyle? Ataşehir Belediye yönetimi cevap ver bakalım? Ataşehir halkı kirli işlerinizden bıktı usandı artık.'

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Servet Ön görevden alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
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