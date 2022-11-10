Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 'Tam asgari ücret alacaklar'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorları ve diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurdu.TAM ASGARİ ÜCRET TUTARINDA ÖDEMEBakan Koca, 'Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasa Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.VERGİ KESİNTİSİ OLMAYACAKMeclis'ten geçerek kanunlaşan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlananan düzenleme ile birlikte tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. Bu ödemeden herhangi bir vergi kesilmeyecek.