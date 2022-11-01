Gazeteci Emin Çölaşan Togg'u hedef aldı: Cumhuriyet Bayramı'nı gölgelediler

Gazeteci Emin Çölaşan, köşesinde yerli ve milli üretim Togg'u eleştiri yağmuruna tuttu. Togg fabrika açılışını takip edememiş olacak ki köşesinde 'Ne zaman üretileceği belli olmayan', 'Şirket kurucuları kimler?', 'Bayramı gölgelemek için yapılan bir organizasyon' gibi ifadelere yer verdi. Ayrıca Togg'dan bahsederken 'Bir otomobil şirketinin töreni' ifadeleriyle yatırımı basitleştirmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 99.yıl dönümünde açılışını gerçekleştirdiği yerli ve milli otomobilimiz Togg'un fabrika açılışı bazı kesimlerde rahatsızlık uyandırdı. Daha önce yazar Yılmaz Özdil ve gazeteci Can Ataklı Togg açılışından sonra eleştirmişti. Bu kervana Emin Çölaşan'da katıldı.Sözcü'de kaleme aldığı yazısında Togg'un açılışından bahseden Çölaşan, 'Cumhuriyet Bayramı'nı alaşağı etmek için görkemli bir tören düzenlenmiş' tarzında ifadeleriyle mesnetsiz cümleler kullandı.TOGG!Sevgili okurlarım, bir otomobil şirketinin töreni ne hikmetse tam da Cumhuriyet bayramına denk getirilmişti!Ama ortada henüz üretim falan yoktu.Ya ne vardı?Erken doğum!Nereden çıktığı, ne zaman üretildiği, kimin elinin değdiği belli olmayan birkaç otomobil.O fabrikayı kimlerin kurduğu da pek bilinmiyor.Cumhuriyet Bayramı'nı alaşağı etmek için görkemli bir tören düzenlenmiş, milletin kafası daha beter karışmıştı.Togg bahanesiyle medyanın büyük bölümünü kullanıp milyonlarca insanımızla alay etmeye kalkıştılar, saygısızlık sergilediler.