AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Vahim ve utanç verici...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:'Seçimlere dönük çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı. Mahir Ünal'a çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Özlem Zengin aday gösterildi.Sayın Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ticareti ile ilgili iddiası, Türk siyasi tarihinin en vahim açıklamalarından biridir. Demokrasilerde ana muhalefet partisi son derece kritik bir organdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böylesine önemli bir organın işlevini yerlerde süründürmesine üzülüyoruz. Utanç verici bir iftiradır. Son derece ayıptır, yakışıksızdır ve provokatiftir. Kılıçdaroğlu özür dilemelidir.Genel Başkan çıkmış, bunun cari açığı kapatmak için yapıldığını iddia ediyor. Utanç verici bir açıklama. Türkiye'nin güvenlik kurumlarını hedef alan utanç verici sözler siyasi hayatta bir siyasi parti genel başkanının ağzından bu yoğunlukta duyulmamıştır.CHP, ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin dmeokrasisine pozitif mesajlar vermesi gerekirken, muhalefet yaparken beğenmediği hususları söylerken, doğrusunu da söyleyecek kapasitede olması gerekiyor. Ama nerede devleti kötüleyen yaklaşım var onu ortaya koyuyorlar.Bir siyaset biçimiymiş gibi ortaya koyuyorlar. Bunun adı yıkım siyasetidir.Bazı siyasi partilere ziyaretler olacak.Yeniden işlerlik kazanması için çaba sarf ediyoruz.