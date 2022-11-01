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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Vahim ve utanç verici...

: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polis ve jandarma teşkilatını hedef alan uyuşturucu iddiasına tepki gösteren Ömer Çelik, "Utanç verici bir iftiradır. Son derece ayıptır, yakışıksızdır ve provokatiftir. Kılıçdaroğlu özür dilemelidir. Bunun adı yıkım siyasetidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Vahim ve utanç verici...
Ekleme: 1.11.2022 - 12:39 Güncelleme: 1.11.2022 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Vahim ve utanç verici...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU İDDİASI: VAHİM VE UTANÇ VERİCİ
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

'Seçimlere dönük çalışmalar ayrıntılı olarak ele alındı. Mahir Ünal'a çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Özlem Zengin aday gösterildi.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ticareti ile ilgili iddiası, Türk siyasi tarihinin en vahim açıklamalarından biridir. Demokrasilerde ana muhalefet partisi son derece kritik bir organdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böylesine önemli bir organın işlevini yerlerde süründürmesine üzülüyoruz. Utanç verici bir iftiradır. Son derece ayıptır, yakışıksızdır ve provokatiftir. Kılıçdaroğlu özür dilemelidir.

'BUNUN ADI YIKIM SİYASETİDİR'
Genel Başkan çıkmış, bunun cari açığı kapatmak için yapıldığını iddia ediyor. Utanç verici bir açıklama. Türkiye'nin güvenlik kurumlarını hedef alan utanç verici sözler siyasi hayatta bir siyasi parti genel başkanının ağzından bu yoğunlukta duyulmamıştır.

CHP, ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin dmeokrasisine pozitif mesajlar vermesi gerekirken, muhalefet yaparken beğenmediği hususları söylerken, doğrusunu da söyleyecek kapasitede olması gerekiyor. Ama nerede devleti kötüleyen yaklaşım var onu ortaya koyuyorlar.

Bir siyaset biçimiymiş gibi ortaya koyuyorlar. Bunun adı yıkım siyasetidir.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE
Bazı siyasi partilere ziyaretler olacak.

TÜRKİYE'NİN TAHIL KORİDORU DİPLOMASİSİ
Yeniden işlerlik kazanması için çaba sarf ediyoruz.
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