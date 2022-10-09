Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: 'Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Beyaz Reform kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi.
Bakan Koca Koca, Twitter hesabından 'Beyaz Reform' paylaşımında bulundu.
'MESAİ SONRASI HEKİM İSTEĞİNE BAĞLI HASTA KABULÜ BAŞLADI'
Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Koca, 'Bilinen nedenlerle artan hasta talebi içinse mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik. Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı.' bilgisine yer verdi.