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Gimnasia-Boca Juniors maçında olaylar çıktı: Bir ölü 100 yaralı

Arjantin Süper Lig'de, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşmasının ertelenmesine neden olan, stadyum etrafında çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 7.10.2022 - 11:46 Güncelleme: 7.10.2022 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Gimnasia-Boca Juniors maçında olaylar çıktı: Bir ölü 100 yaralıBuenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Sergio Berni, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, karşılaşmanın oynandığı Juan Carmelo Zerillo Stadyumu çevresinde, çok sayıda taraftarın zorla stada girmeye çalıştığını, polisle taraftarlar arasında olayların çıktığını açıkladı.

Berni, bu sırada 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro'nun, stadyumdan çıkarken kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirdiğini söyledi.

Maçın hakemi Hernan Mastrangelo, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşmasını, 9. dakikada güvenlik eksikliği nedeniyle erteledi.

Stadyumdan yansıyan görüntülerde, saha dışında atılan biber gazları nedeniyle çok sayıda taraftarın ve bazı futbolcuların etkilendiği görülüyor.

Polis ile taraftar arasında çıkan çatışmaya, muhtemel bir fazla maç bileti satımı sebebiyle, Gimnasia taraftarlarının kapılar kapandıktan sonra zorla içeri girmeye çalışmasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Olaylar nedeniyle aralarında polislerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir grup taraftarın polisle tartışmasının ardından polisin müdahaleye başladığı görülüyor.

Boca Juniors takımının Twitter hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların ve karşılaşmaya katılan heyetin durumunun iyi olduğu bildirildi.
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