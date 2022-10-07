Bakan Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi düşünüyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı.Burada konuşma yapan Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak üzere hazırlık içinde olduklarını söyledi.Bakan Bozdağ, bu kapsamda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getireceklerini ifade etti.AA'nın aktardığına göre Bozdağ, konuyla ilgili olarak, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.